Bart De Wever : "Waarom mag ik de waarheid niet zeggen?"

De incidenten waarbij politieagenten werden aangevallen en de ophef die daarrond woedt, blijven Antwerps burgemeester Bart De Wever hoog zitten, zo zegt hij in een interview met de Gazet van Antwerpen.

Hi neemt ook de media in het vizier. "Elk jaar na het einde van de ramadan stellen we vast dat er in bepaalde wijken jongeren voor problemen zorgen. Dat is zo evident als dat de zon schijnt. Maar dat mag blijkbaar niet meer gezegd worden, want dan krijg ik de vraag of ik kan bewijzen dat de zon schijnt." "Waarom zou men de waarheid niet mogen zeggen zoals die is?", vraagt De Wever zich af. "Dat zal ik nooit begrijpen. Het gaat om een fenomeen dat elk jaar terugkeert." Aldus de burgemeester in Gazet Van Antwerpen.

Ook de media krijgen een veeg uit de pan: "De voorspelbaarheid van de media is verschrikkelijk. Niet de jongeren, maar de agenten zouden aan de basis liggen van de incidenten, wegens racistisch. En ik zou hen de hand boven het hoofd houden. Dat ik de schuld krijg voor alles en nog wat, dan ben ik gewoon. Maar wanneer op een jongerenmeeting van de PVDA geïnsinueerd wordt dat alle politieagenten in Antwerpen racisten zijn, dan kan ik dat niet tolereren." "Let op, we mogen de zaken ook niet erger voorstellen dan ze zijn. Het gaat hoogstens om een twintigtal jongeren die zich hebben laten aanpraten dat ze wegens racisme en discriminatie sociaal-economisch niet aan bod zullen komen. Wat we vooral moeten proberen te doen, is voorkomen dat deze jongeren uiteindelijk gerekruteerd worden door de drugsdealers en helemaal in de criminaliteit belanden. Of dat ze het kanonnenvlees van het gewelddadig extremisme worden."

(bron : Gazet Van Antwerpen - archieffoto atv)