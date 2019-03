Bart De Wever : "We zijn de veiligste van alle grote steden"

Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft gisteren tijdens de gemeenteraad zijn beleid en politiekorps verdedigd naar aanleiding van het aanhoudend geweld binnen het drugsmilieu. 'De lokale politie is niet bevoegd en moet die dossiers meteen afgeven', zei hij onder meer. 'Ik vraag me net als iedereen af wanneer er arrestaties zullen volgen, ik hoop uiteraard zo snel mogelijk.

Ons korps draagt in ieder geval zoveel mogelijk bij op het vlak van informatieuitwisseling.' De laatste weken escaleerde het geweld vooral in Antwerpen-Noord, met verschillende brandstichtingen en explosies aan voertuigen. Vorige week besliste De Wever na overleg met het gerecht om voor extra politieaanwezigheid, identiteitscontroles en cameratoezicht te zorgen in de buurt. 'We trekken een blik blauw open, zoals dat heet', zegt De Wever. 'Ook het gerecht neemt bepaalde maatregelen, maar daar kan ik niet op ingaan.'

Volgens De Wever is de perceptie die nu ontstaan is over Antwerpen als onveilige stad wel niet correct. 'De criminaliteitscijfers zijn enorm gedaald, we zijn de veiligste van alle grote steden', vindt hij.Vanuit de oppositie kwam er tegenwind vanwege onder meer Groen-fractieleider Wouter Van Besien. 'Na lang zwijgen kwam er een 'communicatietsunami' met een hele lijst van wiens schuld het wel was: Nederland, het stadsbestuur voor u er was, de minister van Justitie, de sociale inspectiediensten, Kris Peeters, het federaal parlement, jongeren en zelfs wat u 'yogasnuivers' noemt', zei hij. 'Stop met vingerwijzen en zeg hoe u het wil aanpakken.' Van Besien pleit voor een 'plan for health and safety' in plaats van een 'war on drugs'. VB-fractieleider Filip Dewinter vindt dan weer dat 'de Olympische gedachte van deelnemen is belangrijker dan winnen' in de 'war on drugs' is geslopen.

(foto © Belga)