Bart De Wever wil de War on Drugs nog opvoeren (VIDEO)

Het werk is nog niet klaar, want de ministerposten moeten officieel nog worden verdeeld. Dat is voor deze week. Jan Jambon wordt wel al zeker Vlaams minister-president.En dus is de vraag wie zijn burgemeesterssjerp overneemt in Brasschaat. Ook dat zal deze week beslist worden. N-VA zal in Brasschaat een bijzondere bestuursvergadering bijeen roepen. Er circuleren twee namen. Die van schepen voor financiën Philip Cools, die eerder al even burgemeester was, en die van de populaire sportschepen Adinda Van Gerven. Zij behaalde na Jan Jambon de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Allemaal knopen die nog doorgehakt moeten worden. Foto Belga