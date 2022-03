De verkoopprijs van een brood stijgt met 30 eurocent tot gemiddeld 2 euro en 70 cent. Dat meldt de Vlaamse Bakkersfederatie. Het gaat om een stijging van 13 procent tegenover vorig jaar. De hogere prijs voor het brood is vooral toe te schrijven aan de stijging van de energiekosten en aan die van grondstoffen. Door de oorlog in Oekraïne schieten de prijzen voor bloem en graan de hoogte in. De energiekosten zijn bovendien voor heel wat bakkers verdubbeld tot zelfs verdrievoudigd.