Bart Peeters en Novastar op #OLT19

Er werden weer nieuwe namen bekendgemaakt voor #OLT19;

Met To Believe, een van de schoonste platen van 2019, op zak tekent The Cinematic Orchestra ongetwijfeld voor hét kippenvelconcert van deze zomer. De Britse band Tindersticks zorgde in 2009 en 2013 al voor legendarische shows in een uitverkocht OLT met hun doorrookte mix van rock, indie en chanson.

Op 11 juli komen Stuart A. Staples en de zijnen terug voor wederom een onvergetelijk concert. Het is nooit te vroeg om te feesten; want op 26 juni trappen Soul Shakers de avond met Akua Naru en Koffee af met dikke schijven uit de dancehall en reggae. Wereldwijd fenomeen Omar Souleyman brengt dan weer zijn extreem dansbare mix van dabke en Westerse dans naar het OLT op 1 augustus.

Het powerrocktrio Kel Assouf warmt die avond het publiek op met hun stoner desert blues rock. Op 14 augustus verwelkomen we een van de grootste songsmeden uit de Belpopgeschiedenis, want Novastar brengt oud en nieuw werk mee naar het OLT. Maar de zomer is pas echt compleet wanneer OLT-coryfee en rasentertainer Bart Peeters zijn trouwe fans op 28 augustus een memorabele avond bezorgt op zijn favoriete plek in openlucht.

Een old school Comedy Line-Up in OLT Rivierenhof, da’s Comedy Arena op 25 juli. Elk met een eigen smoel en eigen stijl doen ze ieder hun ding op het podium. Geen wilde concepten, geen ingewikkelde plannen... één podium, één MC/meesterverteller Johan Petit en zes ijzersterke comedians: William Boeva, Soe Nsuki, Bas Birker, Katinka Polderman, Jeroen Leenders en Amelie Albrecht. Een uitgelezen kans om nieuwe namen te ontdekken, klasbakken aan het werk te zien én vooral om een avond eens goed te kunnen lachen