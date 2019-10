Bart Peeters in Wakker op Zondag

Zondag is Bart Peeters de muzikale gast in Wakker op Zondag. Hij komt vertellen over The Night of the Proms en zijn nieuwe tournee.

De Deluxe-show in de Lotto Arena wordt er een met alle hits van Bart, maar dé eyecatcher van de avond wordt ongetwijfeld het moment waarop een aantal van Barts songs mee ondersteund zullen worden door een 500-koppig koor o.l.v. dirigent Hans Primusz. Hierover en over nog veel meer vertelt hij in Wakker op zondag.

Wil je erbij zijn in nu zondag 13 oktober ? Stuur dan zo spoedig mogelijk een berichtje naar info@atv.be, want de plaatsen zijn beperkt. Wakker op Zondag wordt LIVE uitgezonden in Plein Publiek op de D'herbouvillekaai in Antwerpen.