Het is een feestjaar voor de Night of the Proms. Het muziekspektakel viert dit jaar haar duizendste editie.

Die zal gepresenteerd worden door Bart Peeters. Peeters zal de avond aan elkaar praten, maar zal ook zelf optreden. Er komt dit jaar voor het eerst een zomereditie in Koksijde, maar op 22 en 23 november staan de Proms, traditie-getrouw, weer in het Sportpaleis.

(foto © Belga)