Bart Peeters speelt thuismatch in De Roma

Terwijl de tickets voor de concerten in de Lotto Arena als zoete broodjes over de toonbank vliegen, kondigt De Roma aan dat Bart Peeters op 6 april 2019 een concert geeft in zijn vertrouwde volksschouwburg in Borgerhout. In De Roma speelt Bart Peeters een echte thuismatch: over de jaren heen trad hij er al voor meer dan 38.000 mensen op. De ticketverkoop voor deze Brood voor Morgenvroeg-show start op woensdag 19/12 om 14u.

Wie Bart Peeters al een keer aan het werk zag in De Roma, weet dat het avonden zijn die je nooit meer vergeet. Met zijn concerten verovert hij steevast een warme plek in het hart van zijn publiek. Bezoekers weten aan wat ze zich mogen verwachten: het ontembare enthousiasme en de gulle glimlach van één van Vlaanderens grootste showbeesten en entertainers. Wat een positivisme! Wat een levensdrang! Wie naar Bart Peeters komt, laat zijn emoties de vrije loop en zingt uit volle borst mee met klassieker als Lepeltjesgewijs, Konijneneten en Heist Aan Zee.

De Roma en Bart Peeters … het lijkt wel alsof ze voor elkaar gemaakt zijn. Omgeven door de warme gloed van de volksschouwburg in Borgerhout gaat Peeters in deze nieuw aangekondigde show geen emotie uit de weg. Het ene moment staat het publiek met glinsterende ogen te luisteren naar het bloedmooie Tot je weer van me houdt; het volgende moment danst het met een gelukzalige glimlach uitbundig mee op de tonen van Brood voor Morgenvroeg.

“Mijn doel is heel simpel”, zo verwoordt de eeuwig jonge Bart Peeters het zelf. “We maken er iedere avond het concert van ons leven van.” Naar goede gewoonte brengt hij in De Roma zijn Ideale Mannen mee, topmuzikanten en specialisten in vrolijke wereldritmes. Opzwepende samba, uitbundige balkanmuziek of intieme ballade … Bart Peeters en zijn Ideale Mannen nemen je mee op een tocht door het leven zelf, met al zijn mooie en minder mooie kanten.



