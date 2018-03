Bart Smit in Mortsel gaat gezondheid personeel laten controleren

De speelgoedwinkel Bart Smit aan de Statielei in Mortsel gaat de gezondheid van haar personeel laten controleren.

Daarmee reageert ze op het bericht in ons nieuws van woensdag, dat er in het pand boven de winkel hoge waarden van een giftige, kankerverwekkende stof zijn gevonden. Het gezin dat in dat appartement woonde, kreeg het advies om daar weg te trekken. In de winkel zelf zouden er géén problemen zijn. Er zijn recent opnieuw metingen gebeurd, en daar bleek dat de gevaarlijke stof slechts in zéér beperkte mate aanwezig was en dat er geen gevaar is voor medewerkers en bezoekers van de winkel. Maar om het personeel gerust te stellen, komt er dus nog een gezondheidsonderzoek én een nieuwe meting.