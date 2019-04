Bart Van Acker is Antwerpse Jonge Ondernemer 2019

In de Antwerp Management School is op donderdagavond 18 april Bart Van Acker van Quality by Design uitgeroepen tot Antwerpse Jonge Ondernemer van het Jaar 2019. De andere genomineerden waren Nick De Mey (Board of Innovation), Martijn Joris (Twikit) en Alexander Van Laer (Poppy).

Bart Van Acker, zaakvoerder van Quality by Design (Wilrijk), kreeg de trofee van Antwerpse Jonge Ondernemer 2019 uit handen van gedeputeerde voor Werk en Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen:



“Met deze bekroning zetten we een jonge ondernemer als een positief rolmodel voor andere bedrijven in de kijker. We willen op die manier bereiken dat ook andere jonge mensen zich aangetrokken gaan voelen tot het ondernemerschap. Succesverhalen als deze kunnen daar zeker toe bijdragen,” licht de gedeputeerde toe.



Quality by Design levert consultancydiensten aan bedrijven in onder andere de life-sciences (pharmacie, biotechnologie en medical devices), cosmetica-, health care- en voedselindustrie. Bart Van Acker (QbD) was blij verrast en trots toen hij de trofee kreeg van gedeputeerde Helsen.



“Dit is echt een prijs voor heel het team. Quality by Design werkt met een team van gepassioneerde mensen die, op basis van diversiteit en hun uitgesproken competenties, samenwerken aan hetzelfde doel. Onze Vlaamse biotech behoort tot de wereldtop en daar mogen we best fier op zijn, aldus Bart Van Acker”.

(bericht Provincie Antwerpen - foto © Anouk Dierick)