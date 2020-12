Sport Baseballspeler Drew gooit het tot in Division 1 van Amerikaans baseball

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Drew Janssen uit Ekeren staat op het punt iets unieks te presteren. Want over enkele maanden speelt hij in de Division 1 van het Amerikaanse baseball. En dat heeft nog geen enkele Belg hem voorgedaan. Drew studeert al enkele jaren in de Verenigde Staten, om z'n baseballdroom waar te maken. En hij is goed op weg om de eerste Belg in de Major League te worden.