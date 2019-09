BASF investeert half miljard in Antwerpen

Sinterklaas is nog lang niet in het land en de zomerse temperaturen zijn nog niet voorbij. Maar we kunnen de kerstsfeer nu in september al in huis brengen. Want bij tuincentrum Van Uytsel in Kontich staan er al heel wat kerstbomen te pronken. Rasechte christmas lovers kunnen er dus hun kerstboom halen en meteen ook versieren met zwierige slingers en blitse kerstballen.