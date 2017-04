Basisschool De Blokkendoos Aartselaar doet mee aan Buitenlesdag

Donderdag organiseren MOS en Goodplanet de eerste Vlaamse Buitenlesdag. Ze roepen alle leerkrachten van basisscholen en secundaire scholen op om voor minstens één uur hun klas te verlaten en buiten les te geven.

GO! Basisschool De Blokkendoos was een van de eerste scholen uit de provincie Antwerpen die zich engageerde om mee te doen met de Buitenlesdag. Natuur is dan ook één van de belangrijke pijlers van de school. Tijdens het laatste lesuur van de voormiddag krijgen dan ook alle kinderen, van kleuters tot het zesde leerjaar, buiten les.

Gedeputeerde bevoegd voor Leefmilieu en Natuur Rik Röttger is erg blij met dit initiatief: “Via MOS ondersteunt en begeleidt de provincie Antwerpen scholen die investeren in het vergroenen van hun speelplaats: een buitenklas, blotevoetenpad, moestuin, nestkasten, wilgenconstructies, … er is heel wat mogelijk. Deze buitenlesdag maakt leerkrachten bewust van het belang van leren in de buitenlucht.”

Buiten leren is niet alleen leuk, het heeft bovendien een gunstig effect op het welzijn én de leerprestaties. Leerlingen leren op onderzoekende en speelse wijze én de lessen kunnen gecombineerd worden met bewegen.