Nieuws Basisschool zamelt schoolspullen in voor door watersnood getroffen scholen in Wallonië

Basisschool De Brug uit Sint-Job in' Goor zamelt vandaag schoolspullen in voor 3 scholen in Trooz. Een gemeente in Wallonië die hard werd getroffen tijdens de waterramp van vorige maand. Zodat ook daar de kinderen het nieuwe schooljaar goed kunnen starten. Al heeft de school nu wel een probleem, de opkomst is zo groot dat ze nu op zoek zijn naar vervoer om al het opgehaalde materiaal weg te brengen.