Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus daalt licht. Per dag worden nu gemiddeld 2344 nieuwe besmettingen geregistreerd in ons land. Dat is een daling met 3 procent in vergelijking met een week geleden. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt licht. In ons zendgebied zien we die trend nog niet. In Antwerpen zien we 24 besmettingen meer in vergelijking met de cijfers van gisteren. Ook in 21 andere gemeenten is er nog een stijging. Die valt het meest op in Borsbeek, Malle en Boechout. In 5 andere gemeenten is er wel een lichte daling en in Kontich, Hemiksem en Lint blijft de situatie ongewijzigd.