Nieuws Basisschool De Toermalijn zoekt dekentjes

Het is tegenwoordig de norm in vele klaslokalen: de deuren en ramen openzetten om genoeg luchtcirculatie te hebben. Maar nu het kwik stevig is gedaald, wordt het bijzonder fris in de klas. Daarom zoekt de Antwerpse basisschool De Toermalijn dekentjes. Want een warme school, daar heb je meer voor nodig dan gezelligheid.