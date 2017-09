Basisschool Het Vliegertje in Deurne legt de eerste steen

Een jongeman van 20 die betrokken was bij zwaar pestgedrag in Ranst, riskeert 14 maanden cel met uitstel. Hij speelde samen met twee minderjarige het spel flauwvalchallenge. Daarbij wordt iemand heel kort buiten bewustzijn gebracht. Het slachtoffer was een jongen van 13. ze gooiden hem daarna ook nog in het Netekanaal.