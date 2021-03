Basisschool in Essen dicht na corona-uitbraak

De gemeentelijke basisschool WIGO in Wildert (Essen) is getroffen door een plotse corona-uitbraak. Een tiental kinderen en een leerkracht testten positief op het virus. Om de opstoot van het virus maximaal in te dammen, richt de gemeenteschool in allerijl een (snel)testcentrum in. Vanaf zondagochtend al kunnen leerlingen en personeelsleden op school een sneltest ondergaan. De komende lesweek schakelt de school volledig over op afstandsonderwijs, met uitzondering van de kleuterklassen.

Basisschool WIGO wordt de volgende uren omgevormd tot een onuitgegeven ‘sneltestdorp’ voor alle leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar, nu blijkt dat een heel aantal kinderen (zonder echte symptomen) besmet blijken met corona. Vermoedelijk zijn ook andere leerjaren getroffen.



“De situatie dwingt ons om heel snel te handelen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, besliste de gemeentelijke veiligheidscel eerder vanavond, in samenspraak met het schoolbestuur, het CLB en de Eerstelijnszone Noorderkempen, om meteen al vanaf zondagmorgen sneltests af te nemen bij de overige leerlingen en personeelsleden. Volgende zaterdag volgt een nieuwe PCR-test. Wie dan negatief test, mag de week daarop weer naar school”, verduidelijkt burgemeester Gaston Van Tichelt.

De grootte van de uitbraak heeft tot gevolg dat de lagere school komende week de deuren moet sluiten. Alle leerlingen volgen voorlopig afstandsonderwijs. De kleuters zijn niet getroffen, hun klasjes blijven open.



“We moeten er nu alles aan doen om het aantal besmettingen in de school, maar ook elders in onze gemeente, onder controle te houden. De gevolgen van deze corona-opstoot reiken helaas verder dan de school. Heel wat leerlingen van Wigo zijn ook lid van een of andere jeugd- of sportvereniging. Uit voorzorg vragen we verenigingen in Wildert om hun vrijetijdsactiviteiten voorlopig stop te zetten. Ook Wildertse leden die elders in een vereniging actief zijn, raden we sterk aan om hun bezigheden preventief op pauze te zetten. We hopen dat er volgende zaterdag, na de tweede test, zo weinig mogelijk positieve gevallen zijn, en dat er vanaf 29 maart zoveel mogelijk leerlingen weer naar school kunnen gaan.”