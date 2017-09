Bastiaens en Lanjri trekken mee Antwerpse CD&V-lijst

De top-3 van de Antwerpse CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Dat meldt Gazet van Antwerpen vandaag. Huidig Schepen Caroline Bastiaens en Borgerhouts raadslid en Kamerlid Nahima Lanjri zouden op 2 en 3 komen, na lijsttrekker Kris Peeters. Over de precieze volgorde is nog niets beslist, is te horen in CD&V-kringen. Peeters zegt in elk geval op deze manier met een sterk kop-trio naar de kiezer te kunnen stappen. Bastiaens en Lanjri zullen een prominente rol spelen in de campagne.