Beach Boys komen naar Antwerpse Stadsschouwburg

De iconische Beach Boys geven een optreden op 28 juni in de Stadsschouwburg Antwerpen

De Amerikaanse band The Beach Boys werden in 1961 opgericht door de broers Brian, Dennis en Carl Wilson en hun neef Mike Love en schoolvriend Al Jardine. Van bij hun eerste singles viel de groep erg op door hun muziekstijl en uiterlijk. Blanke, netjes afgeborstelde surfboys die aanstekelijke en op eerste zicht zeer ongedwongen en lichte ‘shunshine pop’ maken met teksten over surfen, auto’s en meisjes. Kortom het leven van de betere middenklasse aan de gouden kusten van California. De band miste zijn start niet met hitsingles als: ‘I get around’, ‘California Girls’, ‘Good vibrations’, ‘I can hear music’, … . Wat volgde zijn miljoenen verkochte albums en een van de opmerkelijkste succesverhalen in de Amerikaanse popgeschiedenis.

De groep zelf ging door de jaren heen door wildere wateren dan die van de Californische kusten. The Beach Boys zijn echter altijd blijven muziek maken en optreden met Mike Love als vaste waarde in de groep. Hiervoor wist hij zich steeds te omringen door steengoede muzikanten waaronder ook Bruce Johnston, die reeds in 1965 lid werd van The Beach Boys.

Met Mike aan het roer, blijven The Beach Boys tot op vandaag een verrassend strak concertschema aanhouden met zo’n 150 show per jaar over de hele wereld. Ook de albums van de groep blijven vlot over de toonbank gaan. Voor hun optreden in de Stadsschouwburg Antwerpen op vrijdag 28/06 pakt de band uit met een ijzersterke bezetting met Mike Love en Bruce Johnston, die samen met Jeffrey Foskett, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher, Christian Love en Scott Totten het erfgoed van de iconische Amerikaanse band voortzetten.

Kortom geen betere band dan The Beach Boys om de zomervakantie in te zetten met ‘Good Vibrations’!

The Beach Boys op vrijdag 28 juni om 20u in de Stadsschouwburg

Ticket zijn te koop via https://www.teleticketservice.com/tickets/2018-2019/the-beach-boys

bekijk ook : The Beach Boys zorgen voor Good Vibrations in Antwerpen