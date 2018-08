Bear Grills van Antwaarpe, duwt de gemeenteraadslijst van D-SA

Rachid Abourig, beter bekend van zijn komische video’s op de facebookpagina ‘Bear Grills Van Antwaarpe’, stapt de politiek in en zal de gemeenteraadslijst duwen van de nieuwe Antwerpse partij ‘D-SA’. “Voor mij was de kloof verkleinen tussen politiek en burger altijd dé grootste doelstelling. Vandaag hoop ik met mijn lijstduwersrol bij D-SA te kunnen bijdragen aan een nieuwe politieke cultuur in Antwerpen.”

In 2014 raakte Rachid Abourig bekend door zijn massaal gedeelde video’s op zijn facebookpagina ‘Bear Grills van Antwaarpe’. In zijn auto voelde Rachid allerlei politieke zwaargewichten aan de tand en maakte hij er een persoonlijke missie van om politiek dichter bij de jongeren te brengen.

Zelf stemde Rachid blanco bij de Europese, Regionale en Federale verkiezingen van 2014. Rachid Abourig wou daarmee zijn motie van wantrouwen uitdrukken naar de verstikkende polarisatie tussen ‘linkse’ en ‘rechtse’ partijen, in de hoop dat de traditionele partijen zich nadien konden beraden.

Na vier jaar zet Rachid Abourig nu zelf de stap in de politiek en duwt hij de gemeenteraadslijst van de nieuwe Antwerpse centrumpartij D-SA (Democratisch-solidair appèl). Vooral het concept van burgerparticipatie, dat de rode draad vormt in het stadsprogramma van D-SA, heeft de bekende Antwerpenaar overtuigd om zich achter de partij te scharen. “Voor mij was de kloof verkleinen tussen politiek en burger altijd dé grootste doelstelling. Vroeger deed ik dat door komische video’s met maatschappijkritiek te combineren. Vandaag hoop ik met mijn lijstduwersrol bij D-SA te kunnen bijdragen aan een nieuwe politieke cultuur in Antwerpen. Een waarbij de burger niet meer dienst doet als stemvee, maar vooral nà de verkiezingen van 14 oktober betrokken blijft bij het beleid via een doorgedreven burgerparticipatiemodel”.