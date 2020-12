Bedankje voor de thuiszorg

Tijdens de zware coronaperiode was er terecht veel aandacht voor de zorgwerkers in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Maar een man uit Wuustwezel vond dat ook een bedankje voor de thuiszorghulpen op zijn plaats is.

Koen, een 43-jarige man uit Wuustwezel, is in behandeling voor kanker. Sedert juli 2020 krijgt hij gezinszorg van Familiehulp. Koen merkte op dat de verzorgenden van Familiehulp er ook wekelijks bleven voor gaan. "In de thuiszorg werd de hulpbehoevendheids-graad zwaarder omdat vele patiënten ruimte moesten maken voor Covid-patiënten. Jammer genoeg kregen de verzorgenden en de huishoudhulpen van Familiehulp deze aandacht niet. Dit was mijn motivatie om iets terug te doen voor de thuiszorg." aldus Koen.

De verzorgenden van Familiehulp die bij Koen komen helpen (Inge en Evy) waren in ieder geval dolenthousiast met deze actie van Koen.