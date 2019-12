Bedankmoment voor wie zijn of haar fiets juist parkeert

Sinds foutief gestalde fietsen in de stationsbuurt worden weggehaald, is het straatbeeld volgens de stad veel ordelijker geworden.

En er worden ook meer fietsen juist gestald. Elke dag zetten 120 extra fietsers hun tweewieler in de fietsparking onder het Koningin Astridplein. Opvallend is dat nog maar iets meer dan de helft van de mensen van wie de fiets weggehaald is, die terug is komen oppikken. De stad organiseert morgen een bedankmoment. Wie z'n fiets juist parkeert, zal in de bloemetjes gezet worden en krijgt een fietslabel. De stad gaat ook enkele zaken bijsturen, zo zal ze onderzoeken of er ook fietsstallingen voor bakfietsen geplaatst kunnen worden.