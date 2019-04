Bedenker populaire reeks #LikeMe in cel voor verkrachting minderjarigen

Een man van 37 uit Boechout is aangehouden voor zedenfeiten tegenover minder- en meerderjarigen. Dat bevestigt het parket vandaag. De choreograaf bedacht mee de razend populaire Ketnet-reeks #LikeMe. Hij ontkent alles.

In de zomer van 2018 is er een klacht ingediend en in de loop van het onderzoek zijn nog drie slachtoffers in beeld gekomen. Het gaat om 3 minderjarigen en 1 meerderjarige. Het parket spreekt over verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en aanzetten tot ontucht. De verdachte werd dinsdag opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter.