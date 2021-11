Goudraffinaderij Value Trading in de Jacob Jacobsstraat in de Antwerpse Diamantwijk is verantwoordelijk voor de vele gevallen van kanker in de buurt, dat zeggen tientallen buurtbewoners van het bedrijf die eisen dat de goudhandelaar verdwijnt. Value Trading wil die mensen geruststellen en is ervan overtuigd dat haar aanwezigheid geen schadelijke gevolgen heeft voor de buurt.