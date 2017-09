Bedrijf uit Kontich wint prijs voor ontwerp van kinderstoel

Een bedrijf uit Kontich is in de prijzen gevallen voor een kinderstoel die het ontworpen heeft. Ze kregen de innovatieprijs op een prestigieuze beurs in Keulen, zo'n beetje de champions league in die sector.

Het gaat om een iets modernere versie van dit type stoel. Dat was toen de eerste hoge kinderstoel die je bij een kookeiland in de keuken kon zetten. Het nieuwe model kan je ook 90 graden in wijzerzin een tegenwijzerzin ronddraaien. Dat maakt de stoel veel makkelijker te hanteren. Het Kontichse bedrijf heeft intussen ook al een flagshipstore in Zuid-Korea.