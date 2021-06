Bedrijven dumpen afvalwater met schadelijke stoffen in de Schelde

Ook in de Schelde wordt de norm voor PFOS overschreden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Mieke Schauvliege (Groen). Volgens het schriftelijke antwoord zijn er 26 bedrijven die water in de Schelde lozen dat PFAS bevat, de verzamelnaam van de chemicaliën waartoe PFOS behoort. Dat is de schadelijke stof die nu in de vervuilde grond rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht zit.

Het gaat volgens het antwoord van Demir naast 3M ook om onder meer Bayer, BASF en Ineos. Bayer benadrukt zaterdagochtend in een persbericht dat het bedrijf vanuit de productiesite in Antwerpen geen vergunning heeft om PFAS-stoffen te lozen in het Antwerpse havengebied.

De afgelopen tien jaar werd op twee plaatsen de concentratie van PFOS gemeten in planten en dieren. De milieukwaliteitsnorm werd op beide plaatsen overschreden. Schauvliege pleit opnieuw voor een onderzoekscommissie en voor een stevig beleid met boetes. 'We geraken nooit meer van die stoffen af omdat ze niet van nature afbreken', zegt ze. 'En als er te veel giftige stoffen in het water terechtkomen, moet dat leiden tot boetes en moeten de vergunningen herbekeken worden. Als iemand telkens veel te hard rijdt, wordt het rijbewijs ook ingetrokken.'