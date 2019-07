Bedrijven geven onbekende kunstenaars duwtje in de rug op 'Ongezien'

In het Antwerpse Havenhuis gaat vanaf zaterdag een tentoonstelling van start met werk van onbekende kunstenaars. Centraal staat de wisselwerking tussen de bedrijfswereld en cultuur: museumdirecteurs zaten samen met bedrijfsleiders om uit de inzendingen te selecteren.

In de inkomhal van het Havenhuis staan vanaf zaterdagavond, wanneer ook de Antwerpse Museumnacht plaatsvindt, 24 kunstwerken tentoongesteld. De werken, van schilderijen tot sculpturen en foto's, werden geselecteerd uit 370 inzendingen. Prospekta, de organisatie achter onder meer de Museumnacht en de Cultuurmarkt in Antwerpen, wil met de kunstwedstrijd 'Ongezien' aan innovatief talent een platform geven en tegelijkertijd een brug slaan tussen de kunst- en bedrijfswereld.

'Negen juryduo's van bedrijfsleiders en directeurs selecteerden elk drie werken van diverse kunstenaars', zegt Annik Klaes, directeur van Prospekta. 'Hun selectie werd aangevuld met een bijzondere vermelding van het M HKA en de persoonlijke voorkeuren van voorzitter Luk Lemmens en ondervoorzitter Nabilla Ait Daoud. Het is de vierde keer dat 'Ongezien' wordt georganiseerd, en Prospekta ziet de samenwerking tussen bedrijven en kunstenaars liefst verder gaan dan enkel een tijdelijke tentoonstelling.

Uit dit project zijn in vorige edities al nauwere samenwerkingen voortgevloeid', zegt Klaes. 'Zo hangen er in een aantal bedrijven kunstwerken die voor Ongezien werden geselecteerd en nadien verkocht. Andere bedrijven bieden ondersteuning op zakelijk vlak voor de kunstenaars.' Atilla Erdem uit Wilrijk, die zijn job als psychotherapeut combineert met zijn grote passie fotografie, werd al elke editie van 'Ongezien' geselecteerd om zijn werk tentoon te stellen. 'Voor mij is het evenwicht tussen mijn werk en mijn kunst heel belangrijk', zegt hij. 'Daarom is dit initiatief voor mij ideaal: Prospekta neemt de promotie, het zoeken van een tentoonstellingsruimte en andere praktische zaken waar ik niet goed in ben over.' Erdem verkocht de voorbije jaren al twee geselecteerde foto's aan de bedrijven die hem selecteerden. 'Met de wedstrijd werken beiden samen om nieuw talent te ontginnen en de schouders te zetten onder de lancering van kunstenaars', zegt Prospekta-voorzitter en provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens. 'Wat geldt voor de economische wereld waarin bedrijfsleiders thuis zijn, geldt ook voor de kunstsector. Enkel door mensen kansen te geven en voortdurend te innoveren, is groei of ontwikkeling mogelijk.' 'Ongezien' loopt vanaf zaterdag een maand lang. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het Havenhuis.

(foto schilderij Els Matthys - A vision of Art)