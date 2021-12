Nu de kerstvakantie voor het basisonderwijs een week vroeger start, proberen sommige organisaties in allerijl nog sportkampen of andere opvang te organiseren in die week. Heel wat ouders zitten namelijk met de handen in het haar, en zoeken naar oplossingen voor hun kroost terwijl ze zelf bijvoorbeeld aan het werk zijn. Fitopia uit Edegem hakte gisteravond de knoop door en zal 5 dagstages omnisport organiseren die week. En de inschrijvingen lopen massaal binnen.