Beeld pater De Deken in Wilrijk beklad met rode verf

Het standbeeld van pater De Deken op de Bist in Wilrijk is gisteren beklad met rode verf.

Het standbeeld van pater De Deken op de Bist in Wilrijk is al lang omstreden. Constant Pierre-Joseph De Deken was een missionaris en ontdekkingsreiziger die verbleef in China, Tibet en Congo. Het beeld op de Bist toont hem met een knie die lijkt te rusten op de rug van zwarte man die knielt aan zijn voeten.

Net zoals het standbeeld van Leopold II op de Markt in Ekeren, dat intussen is weggehaald, is nu ook het standbeeld van pater De Deken beklad met rode verf. "Het beeld van pater De Deken staat onder camerabewaking, vertelt districtsburgemeester Kristof Bossuyt aan Gazet Van Antwerpen. "We hopen dat de dader dus gevat wordt, zodat ook de kosten voor de reiniging verhaald kunnen worden"

De stadsdiensten zullen nu het beeld proberen te reinigen

(bron en foto GVA)