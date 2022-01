Beeld van Panamarenko op Sint-Jansplein beschadigd

Het aantal coronabesmettingen in onze regio blijft - zoals verwacht - snel stijgen. Het gemiddelde aantal bevestigde besmettingen staat nu op ruim 20.000, dat is maar liefst 85 procent meer dan een week geleden. En dat zien we ook in onze cijfers. In Antwerpen kwamen er in twee weken tijd zo'n 9.400 besmettingen bij, dat is meer dan een verdubbeling tegenover een week geleden. In Boom, Niel en Zwijndrecht leggen in verhouding tot het aantal inwoners opvallend veel mensen een positieve test af. In Essen, Stabroek en Zandhoven gaat het iets trager.