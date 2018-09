Beeldig Lopen in het Middelheimmuseum

Een absoluut topwerk van Rubens is vanaf vandaag te zien in het Rubenshuis. Het gaat om de "Kindermoord in Bethlehem". Een monumentaal schilderij, dat in 2002 voor een recordbedrag van 49 miljoen pond, gekocht werd door een Canadese zakenman. Daarmee is het de duurste Rubens ooit. Het opmerkelijke schilderij is nu tijdelijk terug te zien in het Rubenshuis, in het kader van het Barokjaar.