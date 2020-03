Basketbalclub Telenet Giants Antwerp is misnoegd over de beslissing om de competitie definitief stop te zetten door de coronacrisis. De Giants eindigen zo pas derde, terwijl Oostende is uitgeroepen tot kampioen. Een overhaaste beslissing volgens de Giants. Ze hekelen vooral het feit dat ze volgend seizoen niet zouden kunnen aantreden in de Champions League.