Beer van Brecht "Ik ben op mijn waarde geklopt"

Dirk Van Tichelt was niet echt ontgoocheld nadat hij in de achtste finales van het Wereldkampioenschap Judo in Boedapest uitgeschakeld werd met een perfect uitgevoerde beenworp van de Mongoolse nummer zes van de wereld bij de -73 kg, Odbayar Ganbaatar.

De ‘Beer van Brecht’ schreef zijn mindere WK toe aan de verstoorde voorbereiding ten gevolge van een aantal kleine blessures en de regelmatig onderbroken slaap omdat de kleine Arthur ‘s nachts heel wat aandacht opeiste. “En op een wereldkampioenschap moet je de dag van vandaag werkelijk top zijn”, verlaarde Van Tichelt.

“Zelfs een Filippijnse junior, zoals in mijn eerste kamp, zet je niet eenvoudig opzij. Die leunen in het hedendaagse judo dicht bij de top aan. In de tijd van De Decker waren dat de lachertjes om tegen te kampen.” “Ik had deze morgen nog last van astma en dus begon ik niet in ideale omstandigheden aan dit WK”, vervolgde de bronzen medaillist van Rio. “Bovendien had ik al een trainingsachterstand en die twee maakten dat ik mijn kansen niet optimaal kon verdedigen. Tegen de Mongool werd mij dit fataal. Na twee minuten veranderde hij zijn tactiek en op een perfect uitgevoerde ushi mata had ik geen antwoord meer. Op die manier ben ik ook niet ontgoocheld want ik ben op mijn waarde geklopt.”

Van Tichelt wil in het najaar nog op medailles mikken. “Op de Grand Slams van Abu Dhabi en Tokio wil ik er terug helemaal staan. Sinds een paar weken slaapt Arthur hele nachten door en daardoor recupereer ik weer heel snel en kan ik terug optimaal trainen. Dit WK heeft de honger naar medailles weer groot gemaakt. De Grand Prix van Den Haag in november is als een thuismatch. Het zou mooi zijn om daar te kunnen winnen.”