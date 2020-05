Beerschot en OHL bekijken woensdag hoe de terugmatch van de promotiewedstrijd kan georganiseerd worden

Wie volgt Laszlo Bölöni op en wordt de nieuwe Antwerp-coach? In de wandelgangen circuleerde al snel de naam van voormalig bondscoach Marc Wilmots. Maar in een telefonisch gesprek met de RTBF zei Wilmots dat hij, als hij een Belgisch team zou trainen, enkel bij Standard aan de slag kan gaan. Daarmee lijken de geruchten over zijn komst naar Antwerp de kop ingedrukt te worden. Wilmots voetbalde in zijn loopbaan lange tijd op Sclessin en ziet zichzelf in België alleen bij Standard de rol van T1 vervullen. "Mijn makelaars zoeken voor mij een werkgever en ik heb al enkele aanbiedingen ontvangen", zegt de voormalige Rode Duivel op de RTBF. "Maar voorlopig wachten we. In België zal het aankomen op een ploeg waarvoor ik gespeeld heb, Standard. Dat is de club van mijn hart die me enorm veel bijgebracht heeft en mij altijd steunde. Zelfs in 1994 na mijn terugtrekking bij de nationale ploeg was het publiek formidabel voor mij. We kwamen altijd goed overeen, het is een interessante club." Momenteel is Michel Preud'homme de Luikse hoofdcoach. "Vandaag is er dus al iemand op post. Je kan daarom nooit zomaar zeggen dat je zin hebt ergens heen te gaan, het hangt ook van de omstandigheden af. Ook van contracten die gerespecteerd dienen te worden. Het plaatje moet passen, voor de trainer en club." Foto Belga