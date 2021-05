De baseball- en softballcompetitie start vanaf vrijdag 11 juni opnieuw op. De competitie was lange tijd opgeschort door de coronacrisis. Maar door de recente positieve ontwikkelingen heeft de KBBSF dus beslist om er weer aan te beginnen. En ze doen dat met veel ambitie: “Het is de bedoeling om zoveel mogelijk speel- en wedstrijdmogelijkheden voor onze leden te creëren, binnen de huidige geldende gezondheids- en veiligheidsregels”. Er is ook besloten dat er dit jaar kampioenen, degradaties en promoties zullen zijn. Er komt ook geen zomerstop. Competitiewedstrijden worden tot half oktober gepland, dus het is waarschijnlijk dat er in 2021 nog 3 round robins (in plaats van 4 in een normaal jaar) door elk seniorenteam zal kunnen worden gespeeld”. Voor de hoogste Baseball Divisies is er dit seizoen een geplande formatwijziging van kracht. De 12 Baseball Gold- en 1BB-teams vormen dit jaar de nieuwe Division 1. Deze 12 teams worden (volgens de ranglijsten van 2019) in 2 poules van 6 teams geplaatst en spelen 2 round robins. Dan volgt er een split: de beste 3 teams van elke pool vormen de Baseball Gold Division en de laagste teams vormen de Baseball Silver Division voor het laatste deel van het seizoen. Het team dat als laatste finisht in Silver degradeert naar Division 2. De twee beste teams van Gold spelen in de Belgian Series voor het Belgisch Kampioenschap. “Het hangt uiteraard allemaal af van de Corona-ontwikkelingen en de komende Europese kampioenschappen van onze nationale en clubteams.” De wedstrijdkalenders zouden snel volgen. “We zijn er klaar voor, de Belgische Baseball- en Softballclubs hebben laten zien dat ze veerkrachtig zijn en zich kunnen aanpassen aan de uitdagende situaties van afgelopen jaar. We hebben er alle vertrouwen in en gaan er een positief en sportief 2021 seizoen van maken! ”