Nieuws Beerschot heeft een nieuw bestuur

Beerschot heeft een nieuw algemeen directeur. Frédéric Van den Steen. Een Brabander met ervaring in de voetbalwereld. Hij zal de dagelijkse leiding in handen nemen. Het is de eerste keer dat de algemeen directeur van beerschot full time in dienst komt. En eerder deze week raakte ook al bekend dat er een vrouw mee in het bestuur komt bij Beerschot . De Antwerpse Manisha Thakker.