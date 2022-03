Loenhoutenaar Brian Raman heeft voor een enorme stunt gezorgd. De dartser versloeg het nummer 7 van de wereld in een internationaal toptoernooi. Raman is zelf nummer 103 op de wereldranglijst. De zege tegen de Portugese wereldtopper José de Sousa is dus echt wel indrukwekkend te noemen. In januari stelden we Raman al aan u voor in ons nieuws. Z’n maatje Dimitri Van den Bergh was daar toen ook bij. Het toeval wil nu dat Dancing Dimi de volgende tegenstander kan zijn van Raman op het toernooi in Duitsland. Benieuwd wat dat gaat geven.