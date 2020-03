Beerschot met de voeten op de grond: "Het zal allemaal van de vorm van de dag afhangen"

Bokslegende Floyd Mayweather was gisteravond te gast in de Lotto Arena voor zijn 'The Legendary Icon Tour". Een tour die de schatrijke bokser vooral veel geld moest opbrengen. Boksen zelf deed Floyd niet in Antwerpen, wel basketten met zijn basketploeg The Money Team. Het evenement moest wel met bijna een uur vertraging beginnen omdat supersterren dan ook meestal op zich laten wachten.