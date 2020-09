Beerschot huurt jonge Malinese middenvelder

Het is natuurlijk geen toeval dat Beerschot Coulibaly net van Sheffield United kan lenen. "Deze transfer is het resultaat van onze samenwerking met Sheffield United. Als co-eigenaar van Beerschot en eigenaar van Sheffield United zoekt Prins Abdullah naar win-winsituaties voor alle partijen. Deze transfer is daar een voorbeeld van. Beerschot heeft alleen maar te winnen bij die schaalvergroting", aldus voorzitter en co-eigenaar Francis Vrancken.

"Om die schaalvergroting in goede banen te leiden en om te zetten in winst en voordelen voor alle partijen is United World opgericht. Dat is het overkoepelende bedrijf dat de krachten bundelt en op alle vlakken meerwaarde zoekt voor de clubs waarin Prins Abdullah participeert. Dit zijn Beerschot, Sheffield United en Al Hilal United. Ook de lancering van het eigen kledingmerk, Thirteen, en de productie van de eigen wedstrijdshirts is het resultaat van de samenwerking binnen de United World-groep", staat nog te lezen op de website van Beerschot.

(Bron en foto: © Beerschot)