Beerschot huurt rechtsback van zusterclub Sheffield United

Er komt vanaf dit weekend weer wat meer vrijheid voor de voetbalsupporters. Want zij mogen terug massaal naar het voetbalstadion. De enige maatregel die nog van kracht is, is dat ze een Covid Safe Ticket moeten hebben. Je moet dus volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen voorleggen. Antwerp speelt morgen in Charleroi. Bezoekende supporters mogen er nog niet zijn. Beerschot speelt zondag thuis tegen Standard. En daar zijn alle eigen supporters dus welkom.