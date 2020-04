Mike Vanhamel "Wees niet bang want ik blijf bij Beerschot"

Mike Vanhamel zal ook de komende jaren het doel van Beerschot verdedigen. Het sluitstuk van de Kielse club stond nadrukkelijk in de belangstelling bij Anderlecht maar verlengde zijn contract op het Kiel met vier seizoenen (plus optie). Dat bevestigt Beerschot op de clubwebsite.

'Ik ben verheugd over deze nieuwe verbintenis, reeds enkele maanden geleden waren we het eens om onze verbintenis open te breken omdat onze ambities samen lopen en ik een belangrijke rol wil spelen daarin!', zegt Vanhamel, die toegeeft gecharmeerd te zijn door de belangstelling van Anderlecht. 'De recente interesse is zeker flatterend maar weegt niet op tegen het gevoel dat ik heb bij deze club en het immense respect dat ik voel van de club en vooral onze superfans. Wees niet bang want ik blijf erbij.' De 30-jarige Vanhamel speelt sinds 2018 voor Beerschot en is er aanvoerder. In welke reeks de Antwerpse club komend seizoen uitkomt, is nog afwachten. Door de coronacrisis werd de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B tegen Oud-Heverlee Leuven uitgesteld.

(foto © Belga)