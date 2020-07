Beerschot naar 1A "gerechtigheid is geschied"

Er komt dit voetbalseizoen een derby in de hoogste klasse. Want Beerschot mag naar 1A. En dat nog voor de terugmatch van de promotiefinale gespeeld is. De Pro League besliste namelijk vandaag dat er komend seizoen 18 clubs mogen aantreden in 1A. Ze doet dat nadat een rechter gisteren Waasland Beveren gelijk gaf. Een juridische veldslag zou de start van de voetbalcompetitie in het gedrang brengen. En dus mag Waasland Beveren in 1A blijven en mogen zowel Beerschot als Oud-Heverlee Leuven promoveren.