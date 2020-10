Beerschot neemt afscheid van overbodige spelers

De Nederlandse ijshockeyteams die uitkomen in de BeNeLeague, waar ook Antwerp Phantoms in meedoet, hebben zich voor komend seizoen teruggetrokken. De onzekere situatie rond het coronavirus leidde tot dit besluit. Het gaat om de clubs uit Den Haag, Geleen, Heerenveen, Nijmegen en Zoetermeer. "Het was een enorm moeilijke beslissing", reageerde voorzitter Danny Micola van de stichting achter de BeNeLeague. "Het is deze week vijf jaar geleden dat de competitie van start ging en de Nederlandse en Belgische teams hebben mooie seizoenen gespeeld. Door de unieke en nare situatie waarin we als maatschappij verkeren kunnen we dat voor dit jaar geen vervolg geven." Er is lang gewerkt aan een competitiestart op 1 december, maar de maandag door de Nederlandse premier Rutte aangekondigde extra maatregelen waren funest voor de plannen. "De beslissing om geen publiek toe te staan is weliswaar maar voor drie weken, maar niemand weet hoe de situatie dan is. Onder die voorwaarden was het voor te weinig clubs mogelijk om op financieel verantwoorde wijze aan de BeNeLeague deel te nemen", aldus Micola. De Antwerpse ijshockeyers van Antwerp Phantoms kunnen sinds gisteren weer trainen.