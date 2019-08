En dan nog wat voetbal. Het zag er lang naar uit dat Beerschot dit seizoen in 1A zou spelen, maar de Mannekes moesten zich uiteindelijk toch opmaken voor een derde seizoen in 1B. Gisteravond openden ze die competitie tegen Lokeren, dat degradeerde uit 1A. Twee clubs dus die dit seizoen maar één doel hebben, en dat is opnieuw promoveren naar de hoogste klasse.