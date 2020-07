Beerschot promoveert naar 1A

Beerschot speelt in het nieuwe seizoen in 1A. Vandaag werd op een vergadering van de Pro League een consensus bereikt over een competitie in hoogste klasse met 18 ploegen voor 2 jaar.

Beerschot mag dus, samen met Oud Heverlee Leuven naar de Pro League. En ook Waasland-Beveren blijft op het hoogste niveau. Dat werd vandaag overeengekomen. Er komt een formule met play-offs met de eerste vier clubs

De terugwedstrijd van de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot wordt alsnog gespeeld.