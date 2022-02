Beerschot schuift Javier Torrente aan de kant

Naar het voetbal dan, en een trainersontslag. Want vandaag maakte Beerschot bekend dat het de samenwerking met Javier Torrente beëindigt. De 3-2 nederlaag van gisteren op Mechelen bleek dus de druppel voor het Beerschotbestuur. De Argentijn was in september nog een verrassende keuze op het Kiel, maar ook hij kreeg de machine nooit aan de praat. In 17 competitiewedstrijden, werden amper 3 zeges geboekt en de degradatie naar 1B lijkt elke week dichterbij. Ook zijn broer Diego Torrente mag beschikken. Assistent Greg Vanderidt neemt voorlopig de taken als hoofdcoach over.