Topfavoriete Sanne Cant maakt haar favorietenrol waar op het Belgisch kampioenschap veldrijden. In de openingsronde kunnen Verdonschot en Van Loy hun wagonnetje nog aanhaken, maar een ronde later maakt Cant dan toch het verschil. Laura Verdonschot pakt zilver en Ellen Van Loy vervolledigt het podium. Het is al voor de elfde keer op een rij dat Sanne Cant de Belgische titel pakt bij de Dames elite.