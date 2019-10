Zevenentachtig wordt ze vandaag, maar Paula is nog elke dag te vinden in "Oud Antwerpen" het restaurant waar ze inmiddels al 53 jaar de touwtjes in handen heeft. Haar bewogen leven is nu te boek gesteld. Haar jeugd in het Limburgse zolder, haar reizen met cruiseschepen en anekdotes uit "Oud Antwerpen" - het staat allemaal in haar memoires.