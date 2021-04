Hoe is het gesteld met de hitte en droogte in Vlaanderen? Op die vraag wil CurieuzeNeuzen in de tuin een antwoord vinden. Een enorm burgeronderzoek is dat, onder leiding van de Universiteit Antwerpen. Terwijl we enkele jaren geleden nog meetbuisjes aan onze ramen hingen om de luchtkwaliteit te meten, staken duizenden mensen vanochtend een zogenaamde gazondolk in hun gras. Die zal het komende halfjaar meten hoe heet en droog het in onze tuinen is.